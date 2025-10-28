Hongqi задумался о производстве своих машин в России

Hongqi задумался о производстве своих машин в РФ. Китайский автопроизводитель намерен локализовать выпуск автомобилей на территории России, что положительно скажется на конкурентоспособности бренда. Об этом во время конференции Car XI заявил глава Hongqi Russia Иван Савельев, пишут IZ.RU. При этом окончательное решение, по его словам, ещё не принято.

© Quto.ru

«Мы понимаем, что в России будет очень сложно конкурировать без локализации производства. Сейчас мы ждём подтверждения такой возможности из штаб-квартиры компании в Китае. Если Hongqi будет собираться в России, это будет собственное производство», — подчеркнул топ-менеджер.

Савельев также отметил, что на данный момент нет окончательное решение не принято, поэтому говорить о моделях, производство которых будет налажено в нашей стране, рано. Помимо этого, на данный момент нет ясности по возможной сборочной площадке.

В конце сентября на выставке в городе Чанчунь китайский производитель рассекретил новый полноразмерный паркетник. Как сообщили в компании редакции Quto.ru, новинка обзавелась брутальной внешностью с крупной решёткой радиатора, а в движение её приводит гибридная силовая установка. Её появление на российском рынке пока не подтверждено.