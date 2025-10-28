Марка Avatr имеет планы по локализации производства в РФ в 2026 году

Китайский бренд Avatr, занимающийся выпуском электромобилей и гибридов, имеет четкие планы на локализацию своей продукции в РФ.

Производство автомобилей Avatr будет локализовано в России в 2026 году. Об этом в ходе форума автомобильного бизнеса CarXL – 2025 сообщила генеральный директор компании «Панавто» Наталья Митяева. Напомним, эта московская компания осуществляет дистрибуцию машин ряда премиальных и околопремиальных брендов (Avatr – в их числе), ныне преимущественно китайских, а изначально – Mercedes-Benz.

Детали локализации производства Avatr в России компания пока не раскрывает. Напомним, на данный момент марка в нашей стране представлена кроссовером Avatr 11 и спортбеком Avatr 12, следующей новинкой должен стать седан Avatr 06... Интересно, что на той же конференции прозвучало сообщение о скорой локализации в РФ производства Hongqi.