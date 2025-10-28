В Казахстане стартуют «белые» продажи нового Infiniti QX80

Казахстанские дилеры Infiniti открывают продажи модели QX80. В базовой версии стоимость машины нового поколения составит 69 990 000 тенге — это 10 280 000 рублей (по текущему курсу). Внедорожник оснащён 3,5-литровым 6-цилиндровым битурбомотором отдачей 450 л.с. с которым работают классический 9-диапазонный «автомат» и система полного привода.

Со сменой поколений, которая состоялась весной 2024 года, флагманский Infiniti стал крупнее: длина выросла на 25 мм (до 5364 мм), ширина — на 86 мм (до 2116 мм), а высота — на 20 мм (до 1946 мм). А вот размерность колёсной базы осталась прежней — 3073 мм.

В новой генерации реализованы адаптивная подвеска, современные электронные ассистенты, а за звук отвечают 24 динамика 1200-ваттной аудиосистемы Klipsch Reference Premiere. Трёхрядный салон рамной машины может быть семи- или восьмиместным.

И продолжая тему новостей из соседней страны. В Казахстане Chery Tiggo 4 подешевел до уровня Lada Granta, так как локальный дистрибьютор ввёл прямые скидки.