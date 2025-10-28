В Ленобласти подростка на машине бабушки задерживали со стрельбой

В Ленинградской области полицейским пришлось применить табельное оружие, чтобы задержать лихача, который не остановился по требованию инспекторов. Как сообщает ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, нарушителем оказался студент-первокурсник одного из техникумов.

© Российская Газета

Инцидент произошел в деревне Горка Тихвинского района Ленинградской области. Внимание полицейских, которые проводили рейд "Нетрезвый водитель", привлек автомобиль "ВАЗ". Однако водитель, заметив полицейских, прибавил газу в попытке скрыться. Остановили его только выстрелы - сначала предупредительный в воздух, а затем прицельный по колесам.

Оказалось, что в автомобиле находятся друзья-ровесники, которых 16-летний водитель, не имея прав, решил покатать. Машина принадлежит его бабушке.

"В отношении "гонщика" составлены административные протоколы за управление без прав, отсутствие страховки и невыполнение требования остановке, - сообщили в главке. - Автомобиль помещен на штрафстоянку".

Отвечать за произошедшее теперь будет не только лихач, но и его мать. За неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних в соответствии со статьей 5.35 КоАП РФ 35-летней женщине грозит штраф в размере до двух тысяч рублей.