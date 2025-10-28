Honda NSX вернется на рынок в виде крутого рестомода

Компания Honda не спешит обрадовать своих поклонников третьим поколением спорткара NSX, но они смогут в ближайшее время утешиться переосмысленной классикой: в следующем году будет представлен рестомод на базе Honda NSX первого поколения от итальянской гоночной команды JAS Motorsport и дизайн-студии Pininfarina.

Историю Honda NSX первого поколения мы недавно подробно рассказывали в отдельном большой материале, здесь лишь вкратце напомним, что это среднемоторное купе дебютировало в 1989 году, оно имело весьма передовую для своего времени конструкцию и очень классный дизайн, производство в Японии завершилось лишь в конце 2005 года.

Студия Pininfarina не имела прямого отношения к дизайну «первого» Honda NSX, но участвовала в разработке его предтечи — концепта Honda HP-X образца 1984 года. Теперь же Pininfarina смогла приложить руку уже непосредственно к Honda NSX и разработала модифицированный кузов для рестомода на базе спорткара первого поколения, а JAS Motorsport использовала весь свой богатый опыт для апгрейда технической начинки. Команда JAS Motorsport ведёт свою летопись с 1995 года, с 1996 года она является официальным партнёром компании Honda и готовит её машины к различным кузовным гонкам.

Вчера JAS Motorsport и Pininfarina опубликовали два тизера своего рестомода, полноценная премьера состоится в первой половине 2026 года, тогда же станут известны все технические подробности. В рамках анонса разработчики сообщили, что для изготовления каждого рестомода потребуется донорский Honda NSX, от него в ход пойдёт алюминиевый силовой каркас кузова и некоторые механические детали, а вся наружная обшивка будет новая, углепластиковая — её дизайн разработала Pininfarina. На тизерах хорошо видна новая светодиодная оптика, новая форма боковин с увеличенными воздухозаборниками и передняя крышка с вырезом, какого не было у оригинального NSX. Салон тоже будет комплексно обновлён, но его детали пока не раскрыты.

JAS Motorsport доведёт шасси Honda NSX до современного уровня и тщательно настроит управляемость. Атмосферный мотор V6 останется, но он будет гораздо мощнее оригинального. Коробка передач — только 6-ступенчатая «механика», хотя оригинальный NSX предлагался также с 4-ступенчатым гидромеханическим «автоматом».

Тираж рестомода от JAS Motorsport и Pininfarina будет небольшим, при этом заказчики смогут выбрать версию как с левым, так и с правым рулём. Цена пока не разглашается, но ясно, что она будет очень высокой.

Добавим, что NSX второго поколения разрабатывался уже целенаправленно под премиальную марку Acura и сборку в США, ей занималась мануфактура PMC (Performance Manufacturing Center) в американском городе Мэрисвилл. штат Огайо. Выпускался NSX второго поколения в 2016 по 2022 год. Третьего поколения NSX с тех пор так и не появилось, хотя Honda не раз намекала на то, что оно будет. Сейчас завод PMC занят производством курьерских квадроциклов Fastport с гибридным мускульно-электрическим приводом.