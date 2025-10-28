В Кавминводах впервые продемонстрировали беспилотную укладку асфальта

На Ставрополье впервые в России продемонстрировали полностью беспилотную укладку асфальтобетонного покрытия с применением отечественной техники. Презентация прошла 23 октября рядом с выставочным комплексом "МинводыЭКСПО" в рамках XII Международной специализированной выставки "Дорога 2025", организованной Федеральным дорожным агентством. В мероприятии приняли участие представители крупнейших отраслевых компаний и региональные власти.

Демонстрация включала несколько этапов дорожных работ, которые выполняли беспилотные машины. Сначала самосвал выгрузил асфальтобетонную смесь в асфальтоукладчик российского производства "Десна 2100". Машина самостоятельно распределила смесь по участку дороги. Далее вышел семитонный каток "Раскат" для предварительного вибрационного уплотнения, а за ним второй каток массой 11 тонн. Оба действовали в автоматизированном режиме.

Работу техники синхронизировал программно-аппаратный комплекс "Прометей". Оператор мог управлять катком дистанционно и задавать ему нужный маршрут. Для позиционирования использовалась система "Филин", которая позволяет работать с точностью до двух сантиметров, что минимизирует отклонения и обеспечивает высокое качество дорожного полотна.

По словам министра транспорта России Андрея Никитина, главный экономический эффект такой беспилотной укладки заключается в том, что один оператор может управлять несколькими машинами одновременно.

- Мы создаем высокотехнологичные рабочие места и сможем строить больше, используя те же ресурсы. Крайне важно, что в основе этого прорыва лежит работа отечественных ученых, инженеров и машиностроителей. Поддерживая их, мы формируем технологический суверенитет России, - отметил глава минтранса.

Техника может работать в режиме почти полной автономности круглосуточно, включая ночное время. Использование подобных решений не только увеличивает производительность и повышает качество дорожных работ, но и сокращает расходы. Новые машины и системы тестировались на дорожном полигоне компании "РБДС" недалеко от Смоленска, где изначально отрабатывали взаимодействие на фрезере, а затем перешли к укладке горячей асфальтобетонной смеси.

Во время демонстрации также показали дистанционную укладку нижнего слоя дорожного полотна. Для этого использовали бульдозер российского производства "ДСТ-УРАЛ", которым управлял Юрий Осолодков - оператор с ограниченной подвижностью, вдохновивший собравшихся примером возвращения в профессию благодаря современным технологиям. Вся техника находилась на специальном полигоне в Челябинской области, а оператор управлял ею с площадки на Ставрополье, используя беспроводное соединение, VR-очки и динамическую платформу.

Таким образом зрители увидели, как технология удаленного управления позволяет операторам контролировать машины, находясь на любом расстоянии от места проведения работ. При этом работать можно как внутри локальной сети предприятия, так и через интернет, если обеспечена защищенность соединения.

- Впечатляющая демонстрация укладки верхних слоев асфальта с помощью беспилотной отечественной техники, а также технологии удаленного управления дорожной техникой при укладке нижнего слоя наглядно доказывает, что такие машины - отличные помощники, - заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Отраслевые эксперты подчеркивают, что представленные решения образуют экосистему, которая в перспективе может стать основой национальной платформы для автоматизации дорожного строительства. По мнению организаторов, такие технологии будут способствовать повышению эффективности и стандартов качества в отрасли.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что регион уже готов активно включиться в работу по внедрению беспилотного строительства дорог.

- Новые технологии помогут выполнению задач, которые ставит перед правительством России и субъектами президент страны. К 2030 году современным высоким стандартам качества должно соответствовать не менее 85 процентов федеральных и не менее 60 процентов региональных дорог. Ставрополье выполняет эту задачу с опережением: уже более 80 процентов трасс в крае отвечают нормативам. Только за последние два года мы обновили свыше полутора тысяч километров, а в этом году приведем в порядок еще около 500, - сказал Владимиров.

Интересно, что в дни форума на Ставрополье открыли несколько обновленных участков дорог, в частности отрезок трассы между Георгиевском и Новопавловском, по которой ежедневно проезжают около 10 тысяч автомобилей. Дорога соединяет Ставрополье с Кабардино-Балкарией и другими регионами СКФО.

Кстати

Во время международной специализированной выставки был дан старт Всероссийскому проекту "Дорожный класс". Его пилотными регионами стали Ставрополье, Белгородская и Иркутская области. Школьникам продемонстрируют перспективы дорожного строительства в России, чтобы в дальнейшем привлечь их в отрасль.

- В крае первый такой класс появился в школе N 7 Железноводска. Для ребят это шанс погрузиться в инженерные науки, узнать суть таких специальностей, как проектировщик, строитель, специалист по эксплуатации дорог, для этого класс оснащен самым современным оборудованием, - сообщил губернатор Ставрополья.

Владимиров также добавил, что в разработке учебных программ с учетом специфики региональных магистралей приняли участие действующие дорожные компании и научные организации.