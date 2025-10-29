Флагманский гибридный кроссовер IM LS9 готовится к дебюту

Компания IM Motors, контролируемая китайским государственным автоконцерном SAIC, до конца этого года выведет на рынок большой plug-in гибридный кроссовер LS9, которому придётся столкнуться с жесточайшей конкуренцией со стороны уже существующих аналогов от других китайских производителей.

© Колеса.ру

Считается, что законодателем жанра больших премиальных кроссоверов типа EREV (Extended Range Electric Vehicle) является компания Li Auto, именно она задала моду на чемоданоподобный кузов, от чего теперь сама же и страдает — аналоги гибридных кроссоверов Li Auto нынче предлагают все кому ни попадя, причём зачастую по более низким ценам, из-за чего продажи у Li Auto сейчас идут вниз, конкуренция в этом сегменте стала слишком высокой. В этот же популярный сегмент рынка устремилась и молодая компания IM Motors: приём заказов на её флагманский кроссовер IM LS9 начнётся 4 ноября, а полноценный запуск состоится до конца текущего года.

Напомним, что компания IM Motors (в Китае — Zhiji Motors) была основана в 2020 году как совместное предприятие SAIC, IT-гиганта Alibaba Group и технопарка Zhangjiang Hi-Tech в Шанхае, контрольный пакет акций (54%) принадлежит SAIC. Буквы IM расшифровываются как Intelligence in Motion, что можно перевести на русский как «интеллект в движении». Начинала IM Motors с электромобилей, но теперь постепенно добавляет в модельную гамму модели типа EREV, то есть plug-in гибриды последовательного типа, в которых ДВС механически не связан с колёсами, работает в режиме генератора и заряжает тяговую батарею.

Значимым игроком на китайском рынке IM Motors пока не стала, так как у неё пока всего четыре модели, и стоят они довольно дорого. За первые три квартала текущего года IM Motors, по данным CAAM, реализовала в Китае 38 768 автомобилей (+10,7% по сравнению с АППГ). Для сравнения скажем, что компания Li Auto за тот же период продала 263 199 автомобилей (-8,6%).

Кроссовер IM LS9 уже занесён в электронную базу китайского Минпрома, откуда стали известны его основные технические характеристики. Габаритная длина — 5279 мм, ширина — 2000 мм, высота — 1806 мм, колёсная база — 3160 мм. Штатные колёса — 20-, 21- либо 22-дюймовые. Снаряженная масса — 2695 кг. В оснащении заявлены полностью независимая регулируемая по высоте пневмоподвеска, мощные дисковые тормоза Brembo, крутая аудиосистема Bang & Olufsen и богатый набор электронных ассистентов водителя, в том числе автопилот не ниже второго уровня. Салон пока не раскрыт, известно только, что он будет трёхрядный.

Под капотом у IM LS9 установлен 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 155 л.с. Тяговые электромоторы — не самые мощные в классе: передний выдаёт 160 кВт, задний — 230 кВт, в сумме выходит 390 кВт (530 л.с.). Ёмкость тяговой батареи — 66 кВт·ч, запас хода на одной зарядке без включения ДВС — 402 км по циклу CLTC, в гибридном режиме с полностью заправленным баком — около 1500 км.

Оценить рыночный потенциал IM LS9 можно будет только после того, как станут известны цены, но в любом случае ясно, что на рынке этому новичку будет нелегко, так как ничего принципиально нового он в себе не несёт — это просто чуть другая упаковка уже изрядно заезженных технических решений.