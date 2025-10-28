В России подорожали парковочные места

В городах-миллионниках России подорожали парковочные места. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса Сбербанка «Домклик».

Согласно информации «Домклик», цены на парковочные места выросли на 35,4%. Так, на начало октября средняя стоимость аренды парковочного места в городе-миллионнике составила 8 тысяч рублей в месяц, а цена покупки — 1,2 миллиона рублей.

Дороже всего аренда и покупка машина-места обойдется жителю Москвы — 15 тысяч рублей за аренду и 1,9 миллионов за покупку. Самая дешевая аренда в Краснодаре — около 4 тысяч рублей в месяц. А дешевле всего купить парковочное место можно в Волгограде — около 725 тысяч рублей.

При этом, число объявлений о продаже парковочных месту выросло за последний год более чем на 154%. Число объявлений об аренде тоже увеличилось — на 29,1%. Такой рост эксперты связывают с новыми строительными трендами, при которых парковочные места закладываются в проекте для дополнительной прибыли.