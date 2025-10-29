Китайский гигант BYD решил зайти на территорию Suzuki и Honda

Маленький электрокар от BYD заставил волноваться автоконцерны и власти Японии. BYD совсем скоро представит на японском рынке электрический кей-кар. Публика впервые увидит новинку на автосалоне Japan Mobility Show, который откроется 30 октября. Хотя продажи этой компактной модели начнутся лишь в конце следующего года, её анонс уже вызвал озабоченность у официальных лиц и представителей автопрома в Японии, ведь они видят в этом шаге «угрозу».

© Quto.ru

Кей-кары — это особый класс ультракомпактных и доступных машин, популярных в Японии. Их размеры не превышают 3,4 метра в длину и 1,48 метра в ширину, что делает их даже меньше двухдверного Mini Cooper. Этот сегмент, десятилетиями контролируемый местными компаниями вроде Suzuki и Honda, составляет около трети от всех ежегодных продаж автомобилей в стране.

Для BYD это дерзкий и решительный шаг. С момента своего прихода в Японию почти три года назад компания смогла реализовать лишь 6 600 стандартных электромобилей, что, по признанию главы местного подразделения Ацуки Тофукудзи, значительно ниже первоначальных ожиданий. В целом, доля всех иностранных марок на японском рынке остается скромной — всего 6% от 3,7 миллиона новых легковых автомобилей, проданных в прошлом году.

Однако перспектива появления электрического кей-кара от лидера электромобильной отрасли рассматривается как потенциальная угроза. Покупатели таких машин особенно ценят экономичность, а выбор ультракомпактных электромобилей в стране пока невелик. Дополнительным стимулом являются государственные субсидии и налоговые льготы на экологичный транспорт. Разработка специализированного автомобиля для Японии говорит о долгосрочной стратегии BYD.

Решение создать кей-кар было принято после того, как топ-менеджеры BYD во время визита в Токио в 2023 году лично увидели, насколько эти машины популярны на японских улицах.

Как отметил влиятельный депутат от правящей партии Эйсуке Мори, японская автомобильная промышленность ощущает «серьёзный кризис» в связи с глобальным ростом китайских производителей электромобилей. На условиях анонимности несколько правительственных и отраслевых источников подтвердили эти опасения. Трое из них прямо заявили, что выход BYD стал для японских компаний необходимым сигналом к пробуждению, поскольку те слишком сконцентрировались на гибридных технологиях и отстали в развитии полностью электрических моделей.

Самые продаваемые модели в этом классе, такие как Honda N-Box, стартуют в цене от 11 400 долларов (около 910 тысяч рублей). Ежегодные продажи только этой модели достигают 200 тысяч единиц. У Nissan уже есть электрический конкурент — модель Sakura, которая стоит около 17 тысяч долларов, была продана в количестве 23 тысяч единиц за прошлый год.

По мнению аналитиков, для BYD успех на японском рынке будет зависеть от грамотной ценовой политики, поскольку главное преимущество кей-каров — их доступность. При этом японское правительство, по словам источников, не планирует вводить протекционистские меры, опасаясь ответных санкций на критически важном для них китайском рынке.