Mercedes-Benz готовит Sprinter нового поколения

Публикацию тизеров будущего коммерческого автомобиля немецкий производитель приурочил к скорому празднованию 130-летнего юбилея Mercedes‑Benz Vans.

Как рассказали в пресс-службе Mercedes-Benz, компания «изобрела фургон» в 1896-м, так что в следующем году немецкий производитель будет отмечать 130-летие сегмента и подразделения Mercedes‑Benz Vans. Символом класса фургонов в 1995 году стал Sprinter (выпуск модели ранее был налажен в том числе в России). Сейчас немцы продолжают заниматься разработкой Спринтера следующей генерации.

В Мерседесе поделились первыми тизерами будущей коммерческой новинки. Как мы видим на фото, большая часть деталей внешности Sprinter нового поколения пока что скрыта… в камне. Скульптура имеет название со скрытым смыслом – «BOuLDER», что можно перевести с английского как «валун, булыжник» и «BOLDER», что означает «смелее».

Производитель решил представить тизеры именно таким образом, чтобы намекнуть на то, что 130 лет назад именно инженеры Mercedes-Benz «изобрели фургон» (и якобы готовят новый прорыв в сегменте), а также чтобы подчеркнуть «прочность, универсальность и долговечность» грядущего нового Sprinter.

Габариты будущего коммерческого автомобиля пока не сообщаются, однако в компании отметили, что длина скульптуры составляет 650 см, ширина – 250 см, высота – 275 см. Отметим, актуальный фургон Mercedes-Benz Sprinter L1H1 в длину вытянулся на 5267 мм, в ширину – на 2175 мм, в высоту – на 2356 мм. Показатели самого крупногабаритного варианта L4H3 составляют 7367 x 2175 x 2991 мм соответственно.

Судя по тизерам, будущий фургон получит большую радиаторную решётку с горизонтальными планками, а также крупным будто вдавленным логотипом в виде трёхлучевой звезды, расположенным по центру. На капоте можно увидеть иные выштамповки, на боковинах стоит ожидать традиционные большие наружные зеркала. Оформление оптики и бамперов компания пока держит в секрете.

В основу нового Sprinter ляжет новая платформа, которая дебютирует вместе с Mercedes-Benz VLE (премьера этой коммерческой новинки намечена на 2026 год). Напомним, у новых вэнов немецкой марки будут версии как с полностью электрической «начинкой», так и с двигателями внутреннего сгорания. У нового спринтера по-прежнему будет несколько вариантов длины, колёсной базы и весовых категорий.

Подробности о технике, а также срок появления Sprinter следующего поколения станут известны позже. Тем временем, Mercedes-Benz VLE продолжает активно готовиться к скорому дебюту: в конце прошлого месяца марка опубликовала новый тизер и объявила о старте предсерийного производства.