Аналитик сравнил рынок «электричек» в Китае и России

«Электрическая революция» в Китае в следующем году может притормозить. Настоящую автомобильную революцию сейчас переживает Китай, ведь именно здесь сейчас процессы перехода на электротранспорт идут темпами, которые ещё недавно казались фантастикой.

Только за три квартала этого года жители страны приобрели 9 475 000 новых электромобилей и подключаемых гибридов, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Согласно данным GlobalData Automotive, на долю машин на «новой энергии» теперь в Китае приходится больше половины всего рынка новых легковушек.

Такой впечатляющий рост во многом стал результатом поддержки со стороны государства. Покупателей стимулируют выгодными программами утилизации старых автомобилей и ощутимым снижением налогов при покупке «зелёного» транспорта. Впрочем, аналитики предрекают существенное сокращение льгот в следующем году.

Параллельно с ростом парка сумасшедшими темпами развивается и зарядная инфраструктура. На прошлой неделе правительство Китая обнародовало новый амбициозный план по её развитию на ближайшие три года. Согласно этому документу, к концу 2027 года по всей стране должна быть создана сеть, состоящая из 28 миллионов зарядных станций. Учитывая, что на сегодняшний день их уже насчитывается более 17 миллионов, задача выглядит более чем реализуемой.

Для сравнения, ситуация в России выглядит гораздо более сдержанной. За те же девять месяцев этого года в нашей стране было продано 7 986 полностью электрических автомобилей и 23 704 подключаемых гибрида. В сумме эти цифры составляют лишь 3,5% от общего рынка. Количество зарядных станций пока измеряется скромными 10 тысячами, констатирует аналитик Сергей Целиков. «Парк электрокаров и гибридов в России, по моей оценке, сейчас уже приблизился к 150 тысячам единиц», — подытожил эксперт.