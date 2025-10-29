Посвежевший Jeep Grand Cherokee получил иное «лицо» и новый мотор

Рестайлинговый внедорожник, стоимость которого станет известна позже, доберётся до дилеров на американском рынке до конца 2025 года.

Входящая в состав автогиганта Stellantis марка Jeep выпускает Grand Cherokee с 1992 года. За прошедшее время модель успела четырежды сменить генерацию, при этом актуальный внедорожник пятого поколения был представлен в 2021-м. Теперь этот автомобиль американской марки дождался планового рестайлинга: обновлённому Jeep Grand Cherokee присвоили 2026 модельный год.

Посвежевшему Jeep Grand Cherokee, который по-прежнему будет предлагаться с двухрядным и трёхрядным салоном, досталось изменённое «лицо». Внедорожнику подправили форму фирменной решётки радиатора с семью прорезями, разделёнными плотными вертикальными штрихами. Форма головной оптики осталась прежней, однако ей сменили «начинку».

Помимо этого, модели изменили оформление нижней части заднего, а также переднего бамперов. Отметим, внешность разнится в зависимости от версии: так, у исполнения Trailhawk 4xe иначе выполнены центральный и пара боковых воздухозаборников с противотуманками, кроме того, у такого Jeep Grand Cherokee на обоих бамперах есть красные буксировочные проушины, а на капоте – особые наклейки. Ещё в списке изменений для обновлённого внедорожника числится расширенная палитра, которая теперь включает в себя Steel Blue, Copper Shino и Fathom Blue.

В салоне рестайлингового Jeep Grand Cherokee тоже имеются обновки. Так, внедорожник получил пересмотренную переднюю панель, а также подросший тачскрин информационно-развлекательной системы: теперь 12,3 дюйма вместо дисплеев на 8,4 и 10,1 дюйма у дореформенной версии. Ещё у посвежевшей модели иначе оформлен блок управления климатической установкой.

У базового Grand Cherokee в списке оснащения числятся: новые 18-дюймовые колёсные диски, хромированные вставки на кузове, а также ряд водительских помощников, в том числе функции автоматического экстренного торможения и обнаружения перекрёстного движения сзади, мониторинг слепых зон и другие. Исполнения побогаче снабдили 20-дюймовыми «катками, »панорамным люком на крыше, премиальной аудиосистемой Alpine с девятью динамиками, отделкой салона кожей, передними креслами с подогревом, вентиляцией и массажем.

В гамме обновлённого Grand Cherokee и Grand Cherokee L 2026 модельного года по-прежнему остался двигатель Pentastar V6 объёмом 3,6 литра, его отдача составляет 297 л.с., а максимальный крутящий момент – 352 Нм. В семействе числится и гибридная модификация 4xe, в основе которой лежит бензиновая турбочетвёрка объёмом 2,0 литра, работающая в тандеме с двумя электромоторами; ещё в состав входит тяговая батарея ёмкостью 17,3 кВт*ч. Совокупная мощность равна 380 л.с. (637 Нм).

Одним из главных новшеств рестайлингового Jeep Grand Cherokee является новый мотор: именно эта модель получила его первой. Речь идёт о 2,0-литровом 4-цилиндровом 16-клапанном бензиновом двигателе Hurricane 4 Turbo. Его максимальная отдача равна 329 л.с., а крутящий момент – 450 Нм. Производство будет налажено в США в 2026 году. Подробнее об этом турбомоторе мы рассказали в отдельной заметке.