«Моторинвест» раскрыл планы по выпуску машин Evolute и Voyah на 2026 год

До конца 2025 года липецкий завод «Моторинвест» выпустит 12 тысяч автомобилей.

Об этом в ходе конференции CarXL – 2025 сообщил официальный представитель предприятия Иван Спицкий. Он уточнил, что из этого количества лишь 3500 автомобилей будут марки Evolute, а остальной объем придется на бренд Voyah. Также Спицкий напомнил, что все локализованные на «Моторинвесте» модели допущены до работы в такси. Напомним, закон о локализации машин для такси вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Кроме того, представитель «Моторинвеста» раскрыл планы на 2026 годы: 25 тысяч выпущенных автомобилей. Прямо сейчас на предприятии обновляют модельный ряд Evolute (переименованные машины Dongfeng): свернули производство седана i-Pro и собираются запускать новое поколение кроссовера i-Joy.