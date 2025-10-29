Гибридный внедорожник Zeekr 9X в России оценили в 12,5 млн рублей

В Россию прибыл первый гибридный внедорожник Zeekr 9X, выставленный на продажу по цене 12,5 млн рублей.

Автомобиль поступил к продавцу в Москве и может похвастать характеристиками, которые превосходят привычный россиянам Land Cruiser 300 как по мощности, так и по размерам. Zeekr 9X имеет длину 5,2 метра и колесную базу в 3169 миллиметров.

Представленная версия включает силовую установку мощностью 897 л.с. и батарею на 70 кВт⋅ч, позволяющую разгоняться до 100 км/ч за 3,9 секунды. Максимальный запас хода составляет 1200 км.

Внутри автомобиля предусмотрено шесть мест, два 16-дюймовых экрана спереди и большой экран для задних пассажиров. Сиденья оснащены электрорегулировками, подогревом и вентиляцией, а в пневмоподвеске используются адаптивные амортизаторы.