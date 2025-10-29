Премиальные марки из КНР исчезли из параллельного импорта

За 9 месяцев текущего года объем предложения новых автомобилей стоимостью свыше 7 миллионов рублей сократился на 40% в сегменте параллельного импорта и остается стабильным среди марок, официально представленных на российском рынке. Однако, если в случае с последними на производителей из Китая приходится весь объем предложения, то в части параллельного импорта их доля с января по сентябрь упала с 23 до 2 процентов, об этом "Российской газете" рассказали эксперты "Авто.ру".

© Российская газета

Сегмент новых автомобилей в нынешнем году переживает не самые простые времена. В первом полугодии общий объем предложения сократился на 37%, после чего началось плавное восстановление - с июня по сентябрь рост составил 7%. Изменения происходили и с точки зрения долей разных ценовых сегментов. Так, количество предложений новых автомобилей от 3 до 5 миллионов рублей варьировалось от 36% в январе до 31,7% в мае и обратно к 35% в сентябре. В то же время доля машин дороже 7 миллионов рублей весь период держалась на уровне 7%.

Если год назад наибольший интерес в сегменте новых автомобилей от 7 миллионов рублей вызвали электрический хэтчбек Zeekr 001, LiXiang L9 и Voyah Dream, то в 2025 году на вершине списка оказались Mercedes-AMG G-Class, Range Rover и Tank 500. В целом доля немецких моделей в этой части рынка с января увеличилась с 38% до 51%.

Полностью рейтинг сложился следующим образом:

1. Mercedes-AMG G-Class, средняя стоимость 34,7 млн рублей

2. Range Rover, средняя стоимость 30,1 млн рублей

3. Tank 500, средняя стоимость 7,57 млн рублей

4. Mercedes-Benz GLS, средняя стоимость 19,5 млн рублей

5. Porsche Cayenne, средняя стоимость 22,6 млн рублей

6. Tank 700, средняя стоимость 10,8 млн рублей

7. BMW X5, средняя стоимость 16,9 млн рублей

8. Lixiang L7, средняя стоимость 7,7 млн рублей

9. Mercedes-Benz V-Class, средняя стоимость 17,9 млн рублей

10. Toyota Land Cruiser Prado, средняя стоимость 11,5 млн рублей