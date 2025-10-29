В Ярославле запретят продажу горюче-смазочных материалов подросткам

© runews24.ru

Ярославская облдума одобрила инициативу регионального правительства о введении ограничений на продажу несовершеннолетним горюче-смазочных веществ, легковоспламеняющихся жидкостей и красок.

Губернатор Михаил Евраев ранее подчеркнул, что данный вопрос напрямую связан с охраной здоровья и обеспечением безопасности детей.

– Необходимо исключить ситуации, когда несовершеннолетние получают доступ к потенциально опасным субстанциям и используют их в целях, отличных от предусмотренных. Это представляет угрозу не только для их здоровья, но и увеличивает вероятность их вовлечения в незаконную деятельность, – сказал глава региона.

Исключение составит заправка транспортных средств подростками, достигшими 16-летнего возраста и имеющими водительские права.

Лакокрасочные материалы включают органические растворители, лаки, краски и эмали в аэрозольной упаковке, предназначенные для розничной продажи, за исключением водно-дисперсионных и порошковых красок.

Запрет вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Планируется введение административных штрафов за нарушение данного запрета. Согласно предлагаемым изменениям в областном законе «Об административных правонарушениях», штрафы для граждан могут составить 3 тыс. рублей, для должностных лиц – 30 тыс. рублей, а для юридических лиц – 100 тыс. рублей.

За повторное нарушение в течение года штрафы составят: для граждан – до 5 тыс. рублей, для должностных лиц – до 50 тыс. рублей, для юридических лиц – до 200 тыс. рублей.

Размеры штрафов еще не утверждены окончательно и подлежат дальнейшему обсуждению.

Ранее писали, что на АЗС в ряде регионов России вводили ограничения на продажу бензина.

Кстати, цена за литр бензина в ХМАО обогнала стоимость доллара.