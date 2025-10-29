О прекращении выпуска Lada Largus Cross с базовым мотором речи не идет

У Lada Largus Cross исчезла модификация с базовым двигателем. Универсал сейчас можно приобрести только с 16-клапанным двигателем в единственной комплектации. В пресс-службе АвтоВАЗа рассказали "Российской газете" о том, что это не означает прекращение выпуска модели с мотором 90 л.с.

© Российская газета

"Это пример гибкости нашего производства, которое оперативно реагирует на текущий рыночный спрос. Мы перераспределили производственные объемы в пользу наиболее популярных у клиентов версий. Это не означает прекращение выпуска Lada Largus Cross с двигателем 90 л.с. В зависимости от спроса, производство данной модификации может быть возобновлено. Также автомобили в данной версии доступны на стоках у дилеров", - отметил "РГ" представитель пресс-службы концерна.

В настоящее время семейство Largus представлено фургоном (цена - от 1 670 000 рублей) и 5-местными универсалами - обычным и в исполнении Cross (от 1 660 000 рублей). В зависимости от выбранного варианта доступны 90- и 106-сильные двигатели объемом 1.6 литра в паре с 5-ступенчатой МКП.

Ранее "РГ" сообщала, что в Тольятти сняли на фото редчайший "президентский" универсал Lada Largus VIP.