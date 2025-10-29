Дикие штрафы за ДВС грозят будущему отрасли

Европейский автопром переживает далеко не самые лучшие времена за всю свою многолетнюю историю и сталкивается с беспрецедентными трудностями из-за ужесточения экологических норм и введения драконовских штрафов за производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

© ТАСС

Крупные автоконцерны уже начали ощущать на себе последствия этих изменений. Некоторые из них были вынуждены сократить производство или даже закрыть свои заводы в Европе, что привело к массовым увольнениям.

В то же время, согласно информации портала "Автовзгляд", свыше 70% собираемых в ЕС легковушек в настоящее время не соответствуют установленным стандартам по уровню выбросов CO₂. На фоне этого производители могут столкнуться с крупными штрафами, общая сумма которых к 2025 году может достигнуть 3,5 миллиарда евро.

Осознав всю губительность "зеленой повестки", Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA) призывает пересмотреть жесткие регламенты. Эти требования могут серьезно навредить предприятиям отрасли, которые и без того испытывают трудности из-за новых экспортных пошлин и усиливающейся конкуренции со стороны китайских брендов, активно поглощающих бывшие сборочные площадки некогда именитых марок из Европы.

Производители машин жалуются, что штрафы снижают их инвестиционный потенциал, угрожают конкурентоспособности и вынуждают сокращать рабочие места из-за закрытия заводов по производству ДВС. Эта проблема стала глобальной.

Однако не все компании страдают от строгих законов Евросоюза. Некоторые, напротив, находят в них возможности для роста и развития.

Один из ярких примеров - Tesla. В 2020 году детище Илона Маска отчиталось о выручке в размере 1,58 млрд долларов от продажи квот на выбросы CO2. Это стало возможным благодаря тому, что Tesla активно инвестирует в разработку и производство электромобилей.

Однако, к радости ценителей бензиновых и дизельных силовых агрегатов, большинство концернов продолжают полагаться на традиционные технологии и не готовы вкладывать большие средства в развитие электромобилей.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что Volkswagen оказался на пороге серьезных финансовых трудностей.