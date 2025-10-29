В РФ продают Nissan Juke 2011 года выпуска в идеале

На одном из автомобильных агрегаторов появился в продаже весьма интересный экземпляр - Nissan Juke 2011 года с пробегом всего 2050 км. Владелец из Воронежа утверждает, что за 14 лет машина пробыла в одних руках и после покупки у дилера практически не эксплуатировалась.

Основываясь на фото и видео из карточки объявления, можно утверждать, что все вышеописанное является абсолютной правдой. На снимках можно отметить безупречное состояние кузова, окрашенного в черный металлик, чистого салона без следов эксплуатации и днища без намеков на ржавчину или коррозию.

Вдобавок ко всему кроссовер представлен в хорошо оснащенной комплектации. Он оборудован двухзонным климат-контролем, круиз-контролем, обогревом передних сидений и многим другим. В багажнике - заводской набор инструментов. Хозяин передает с машиной весь пакет документов и два ключа.

Под капотом Juke расположена надежная связка 1,6-литрового атмосферного мотора на 117 сил с индексом HR16DE и механической 5-ступенчатой трансмиссии. Привод - передний.

Продавец просит за свою "капсулу времени" 1 690 000 рублей, что сопоставимо с ценой новой Lada Vesta в версии Enjoy.

