Стало известно, как будет выглядеть новая Toyota Corolla

На мотор-шоу в Токио корпорация Toyota представила концептуальный лифтбэк Corolla.

«Независимо от внешнего вида и типа кузова, Corolla всегда была Corolla. Именно поэтому Corolla всегда была «автомобилем для всех». Как Corolla должна развиваться, чтобы оставаться такой? Земля огромна, а мир разнообразен. Дороги различаются, как и энергетические реалии», — заявил на презентации концепта гендиректор Toyota Кодзи Сато.

Автомобиль получил футуристичную внешность с угловатым дизайном. Салон концептуальной Corolla выглядит как интерьер серийного автомобиля — со стандартными передними креслами, рулевым колесом и задним диваном. Яркая деталь — селектор трансмиссии в виде автомобиля, размещенный на постаменте.

Технических характеристик будущей Corolla автопроизводитель не раскрыл, но на кузове машины видны три лючка: можно предположить, что у него будет гибридная силовая установка.

