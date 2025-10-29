Бывший автозавод General Motors в Шушарах планируют перезапустить

Бывший завод General Motors в Санкт-Петербурге планируют перезапустить. Производство автомобилей начнется не ранее следующего года, на конвейере появится от трех до пяти моделей седанов и кроссоверов.

"Планы, которые представлены, остаются. Поэтому рассчитываем на хорошую новость до конца года. С этим проектом сложности есть, не будем отрицать, но пока официального переноса сроков нет. Новый СПИК заключаться не будет - это будут изменения, которые вносятся в действующее соглашение. Планируется выпускать линейки и седанов, и SUV - от трех до пяти моделей. Ожидаем, что сборка всех будет запущена в течение следующего года", - заявил в интервью "Фонтанке" глава комитета Санкт-Петербурга по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.

Ситов также отметил, что бывший завод Toyota в Ленинградской области также планируют перезапустят в течение полугода. Он подчеркнул, что это предприятие пострадало меньше и не было заморожено на долгое время.

"Какие-то технологические цепочки перестраивались, а не строились заново. Но сложностей много - это и вопрос позиционирования на рынке, выбора партнера, модели, логистики", - подчеркнул он.

Ситов в том числе добавил, что до конца года автозаводы Санкт-Петербурга соберут не менее 51 тысячи машин.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что локализацию сборки KGM в России отложили на 2026 год.