В России автомобили перестали быть надежной инвестицией

В России упала средняя остаточная стоимость трёхлетнего автомобиля. В нашей стране долгое время существовала парадоксальная тенденция: через 3 года человек имел возможность продать машину дороже, чем она стоила новой.

И поэтому некоторые наши соотечественники считали приобретение движимого имущества крайне надёжной инвестицией. Но, как отмечают аналитики, сейчас дело обстоит совершенно иначе.

В 2023 году остаточная стоимость трёхлетнего автомобиля по стране составляла сразу 138% от цены новой машины. Правда, в 2024 году средняя этот показатель немного снизился, достигнув 123%.

Сейчас покупка нового транспорта перестала быть надёжной инвестицией, уточняют аналитики агентства «Автостат»: во втором квартале 2025 года средняя цена упала до 91%, а в третьем — до 82%.

В целом такая ситуация означает общее оздоровление российского авторынка, поскольку подержанная техника (за исключением редких случаев) должна стоить дешевле новой.

