Электрический фургон Kia PV5 попал в Книгу рекордов Гиннесса

Испытания проходили на дорогах рядом с Франкфуртом. Маршрут включал стандартные условия для пригорода – перекрестки, светофоры, круговые движения и подъемы. Всего фургон проехал 12 кругов за 22 часа 30 минут.

На Kia PV5 установлен аккумулятор емкостью 71,2 кВт·ч. Официальный запас хода по европейскому циклу WLTP составляет 416 км. По информации производителя, каждые дополнительные 100 кг груза уменьшают дальность хода примерно на 1,5%. Без груза PV5 мог бы проехать более 764 км в аналогичных условиях.

