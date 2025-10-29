Toyota возвращается: прошли переговоры Toyota с российскими дилерами

Toyota провела тайную встречу с ведущими российскими дилерами. Об этом сообщает Autonews со ссылкой на представителя одной из дилерских сетей.

Подтвердил интерес японской компании к возобновлению деятельности в России и бывший глава ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Олег Мосеев.

По его словам, автопроизводитель уже организовал несколько дилерских конференций и активно продвигает импорт своих автомобилей через Китай.

По информации источника в одной из дилерских сетей, участники встречи подписывали соглашение о конфиденциальности. В ходе переговоров обсуждались различные варианты сотрудничества между Toyota и отечественными дилерами, однако детали встречи не разглашаются.

