Названы три самых популярных мотоцикла с пробегом в России

В России за 9 месяцев 2025 года было куплено 106,4 тыс. подержанных мотоциклов, что на 5,9% больше, чем год назад. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«В модельном рейтинге лидирует Honda CBR – за девять месяцев было куплено 4,3 тыс. таких мотоциклов с пробегом. В тройку лидеров вошли также Honda CB (3,6 тыс. шт.) и JAWA 350 (2,3 тыс. шт.)», — сообщает агентство.

До этого концерн «Калашников» разработал новые электрические мотоциклы марки «Иж», ориентированные на коллекционеров и фанатов мототехники.

«Новинками двух- и трехколесной техники стали электрическая версия мотоцикла с коляской «Иж Ю2 Электро», обновленный электрический мотоцикл класса эндуро с вариаторной коробкой передач «Иж Эндуро 4» и электрический четырехместный прогулочный автомобиль «Иж Кэб», — отмечается в сообщении концерна.

Мотоцикл с коляской и одиночный эндуро снабжены электродвигателями мощностью 4 кВт. «Иж Ю2 Электро» развивает максимальную скорость в 90 км/ч и обладает запасом хода в 60 км. Его масса — 350 кг. Среди доступных для мотоцикла опций — светодиодные фары и фонари, полный привод и дополнительный аккумулятор для установки в коляску.

«Иж Эндуро 4» развивает 100 км/ч и может проехать 100 км на одной зарядке.

Ранее концептуальный «Иж Комби» с форума «Армия» выставили на продажу.