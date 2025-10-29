Технологии безопасности на дорогах: Ozon оснастил зуммерами заднего хода автомобили курьеров

80% автопарка уже оборудованы — звуковой сигнал при движении задним ходом предупреждает пешеходов и водителей; отбор водителей, ежемесячная проверка ПДД и сезонные тренировки усиливают контроль

Ozon обновляет стандарты безопасности при курьерской доставке товаров из сортировочных центров до пунктов выдачи. Для предотвращения аварийных ситуаций и повышения безопасности дорожного движения компания установила на автомобили курьеров зуммеры — устройства, которые издают звуковой сигнал при движении задним ходом. Они привлекают внимание пешеходов и других водителей к движущемуся транспорту. Сейчас устройства установлены на 80% автомобилей курьерской службы маркетплейса.

Ozon тщательно подходит к проверке автомобилей курьерской службы и отбору водителей. Кандидат должен иметь водительское удостоверения категорий B, C и E, а также успешно пройти практический тест. Аттестация включает задания на движение задним ходом и маневры на городских маршрутах. Раз в месяц проводится обязательная проверка знаний ПДД для действующих сотрудников, а дважды в год — тренировки по управлению транспортом в сложных погодных условиях: гололед, снегопад или, наоборот, — в сильную жару.

«Наша политика в области безопасности дорожного движения проста — каждый выезд курьера в город на дороге общего пользования должен быть максимально безопасным. Для этого проводится ряд профилактических мероприятий: мы проверяем практические навыки управления автомобилем, а перед каждым выездом на маршрут курьеры проходят предрейсовый медицинский осмотр, в том числе обязательную проверку на наличие алкоголя в крови. Одно из нововведений — установка зуммеров заднего хода на автомобилях. Это станет еще одним важным звеном в обеспечении безопасности дорожного движения», — рассказал руководитель направления по безопасности дорожного движения Ozon Евгений Лагерной.

Отдельное внимание уделяется безопасности персональных данных покупателей Ozon. Например, курьер, который доставляет заказ до двери клиента, не видит настоящий номер покупателя. Вместо него используется подменный номер телефона, который действует, пока клиент не получит посылку или не отменит заказ. По этому номеру курьер может связаться с покупателем и оповестить его о передвижениях заказа — по телефону либо СМС. Подменный номер не доступен для связи в мессенджерах.