Названы регионы, где живут самые «высокоаварийные» водители

Аналитики BIP перечислили регионы, где больше аккуратных водителей. По итогам третьего квартала нынешнего года доля покупателей полисов ОСАГО, обладающих высоким коэффициентом бонус-малус (то есть свыше 1,76) заметно выросла, составив 3,2%. Как уточнили редакции Quto аналитики портала BIP.RU, это сразу на 17% больше, чем годом ранее.

В некоторых регионах страны автомобилисты стали ездить куда менее аккуратно, чем ранее. Так, больше всего доля «высокоаварийных» водителей увеличилась: в Калининградской области, Республике Адыгея и Рязанской области — на 103%, 65% и 54%, соответственно.

В свою очередь, регионами-антилидерами по числу страхователей, обладающих высоким коэффициентом бонус-малус, названы Республика Татарстан (5%), Республика Чувашия (4,6%), Челябинская область (4,5%), Омская область (4,5%) и Красноярский край (4,4%).

Кстати, в китайском Чэнду некоторое время назад произошло страшное ДТП: нетрезвый водитель новейшего 1500-сильного Xiaomi SU7 Ultra буквально протаранил стальной отбойник, разделяющий встречные потоки.

В результате столкновения машина загорелась, а водитель оказался заблокирован. И это породило массу споров: а, может быть, были шансы спасти несчастного? Эксперт Халилов рассказал, как спасти человека из разбитого автомобиля.