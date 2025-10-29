Нарушителя ПДД в Зеленограде нашли благодаря видеоролику в соцсетях

Сотрудники Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности 20-летнего зеленоградского автомобилиста, совершавшего опасные маневры на пересечении Георгиевского проспекта и Кутузовского шоссе.

© Старое Крюково

Вычислить дрифтера дорожным полицейском помог видеоролик, обнаруженный в ходе мониторинга сети Интернет. На нем видно, как водитель Mercedes во время «покатушек» на круговом перекрестке открыто демонстрирует нарушение правил дорожного движения. В результате проверочных мероприятий личность нарушителя была установлена. В отношении него составлены административные материалы по четырем нарушениям ПДД и выписаны соответствующие постановления об оплате штрафа.