Интересные новинки, показанные на выставке Japan Mobility Show 2025 в Токио

Сегодня стартовала выставка Japan Mobility Show 2025, на которой были представлены очень интересные новинки. Давайте в рамках одной статьи познакомимся с большей частью из них.

© Carakoom

Honda 0 α

Хотя официально это «прототип», на деле это почти серийная версия: выпуск намечен на 2027 год, а продавать модель планируют по всему миру, включая Японию и Индию.

0 α — младшая модель в линейке Honda 0 Series, куда уже входят седан 0 Saloon и более крупный 0 SUV.

По дизайну она близка к последнему: те же плавные линии, скрытые дверные ручки и светящаяся эмблема Honda, но кузов компактнее.

Технических данных пока нет, но, как и остальные модели серии, 0 α построена по принципу «тонкий, лёгкий и умный» — с низким полом, компактным электроприводом и «ультратонкой» батареей.

Ожидается запас хода около 480 км и автопилот третьего уровня с функцией движения без участия водителя в пробках.

Lexus LS Concept

Lexus представил серию экспериментальных моделей, среди которых особенно выделился LS Concept — шестиколёсный ультрароскошный минивэн, который, по слухам, может стать серийным.

Поскольку нынешний седан LS доживает свой цикл, компания ищет новые форматы для флагманской модели.

LS Concept предлагает радикальное переосмысление — огромный минивэн с двумя парами колёс небольшого диаметра сзади.

Дизайн напоминает смесь Tesla Robovan и космического шаттла: острые линии, узкие светодиодные фары, вытянутый кузов.

Интерьер не менее футуристичен — два передних кресла, цифровые панели, штурвал вместо руля и два ряда сидений бизнес-класса с мягким освещением, создающим атмосферу лаунджа.

Lexus LS Coupe Concept

LS Coupe Concept — это не купе, как вы могли подумать, а... кроссовер.

Задние двери, как у Rolls-Royce, распахиваются против хода, а кормовая часть имеет оригинальный люк, который выдвигается наружу, открывая отделанное деревом багажное пространство.

Интерьер — настоящий технологический фестиваль. Как и у шестиколёсного LS Concept, здесь установлен штурвал вместо классического руля, два цифровых дисплея приборной панели и большой экран перед пассажиром.

За передними креслами, находятся крупные вертикальные мониторы для задних пассажиров. Атмосферу дополняет множество деревянных элементов, придающих салону подлинное японское настроение.

Lexus LS Micro Concept

Завершает тройку концептов LS модель Micro Concept.

Трёхколёсный микроавтомобиль задуман как одноместное, полностью автономное средство передвижения, идеально подходящее для тесных городских пространств.

По словам Lexus, салон открывается словно шкатулка с драгоценностями, обнажая единственное сиденье и множество деревянных элементов — традиционный мотив для всей линейки концептов.

Машина выглядит немного клаустрофобично, но зато совершенно неповторимо.

Toyota Century Coupe Concept

Toyota превращает Century из одной модели в отдельный премиальный бренд, который станет японским ответом Rolls-Royce и Bentley.

Первой моделью новой марки станет двухдверный купеобразный кроссовер Century Coupe.

Интерьер выполнен в футуристичном стиле: водитель отделён от пассажирской зоны деревянной консолью и «стеной» из красных лазеров, а пассажирское кресло сдвинуто назад для максимального комфорта.

Сроки выхода и рынки продаж пока не названы.

*Статья пополняется