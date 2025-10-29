Водители поделились своими главными страхами на дороге

Водители в России поделились своими главными страхами на дороге
Российские водители назвали самые стрессовые ситуации на дороге. Управление автомобилем для многих граждан ежедневно создаёт массу стрессовых ситуаций. Причём их источники далеко не всегда связаны непосредственно с вождением, чаще водители опасаются аварийных ситуаций и даже реакции окружающих водителей. Об этом говорится в исследовании Rambler&Co и Сбера, поступившем в редакцию Quto.ru.
Наиболее частой причиной для дорожного стресса становятся пробки, однако часто это зависит от обстоятельств. Так, 46% респондентов признались, что нервничают только если опаздывают, а 22% считают заторы обычным делом. Только 15% участников опроса заявили, что пробки раздражают их постоянно, а 6% отметили, что им некомфортно долго находиться в замкнутом пространстве.
Среди тех, кто не нервничает в пробках, 50% слушают музыку или радио, 28% болтают по телефону, ещё 20% считают, что вынужденный простой можно использовать для перекуса, а 18% — для просмотра соцсетей. Кроме того, 14% водителей смотрят сериалы и фильмы, а 12% посвящают время прослушиванию подкастов и аудиокниг.
Нервничать водителей могут заставить и парковки. Если половина участников исследования заявила о своей уверенности, а ещё 2% о своей полной уверенности в электронных ассистентах, то 37% испытывают стресс в тесных дворах или подземных стоянках. 5% признались, что не понимают габариты машины, а 6% заявили, что беспокойство усиливается, если сзади кто-то сигналит.
Волнуются автомобилисты и из-за возможных поломок. Так, 40% считают, что всё решаемо, а 28% — что не смогут устранить неисправность самостоятельно. 19% опасаются, что ремонт окажется слишком дорогим, а 3% боятся вызывать эвакуатор.
Но самые сильные страхи связаны с боязнью аварий — на это оказали 25% опрошенных. Ещё 21% волнуется из-за возможных финансовых потерь или уплаты франшизы, 15% россиян нервируют агрессивные соседи по потоку, а 14% в целом смущается из-за внимания на дороге. Кстати, комментарии собственных пассажиров раздражают 13% автомобилистов.