Россияне ажиотажно скупают подержанные Lada Granta в кредит

Самой популярной у россиян кредитной машиной с пробегом стала Lada Granta. Эксперты Авито Авто проанализировали информацию об отправленных через платформу заявках на получение кредита на покупку автомобиля на вторичном рынке. Оказалось, что средний размер займа составляет 1 182 000 рублей, а наибольшим спросом пользуются подержанные отечественные машины.

Абсолютным лидером оказалась Lada — на бренд приходится 10,7% всех заявок. Кроме того, покупатели интересуются техникой Kia (8,8%), Toyota (7,7%), Hyundai (7,6%) и Volkswagen (6,1%).

Среди моделей спросом на вторичном рынке пользуются Lada Granta (3,2%), Hyundai Solaris (2,6%), Toyota Camry (2,4%), Kia Rio (2,2%), Lada Priora (1,8%), Ford Focus (1,8%), Volkswagen Polo (1,6%), Lada Vesta (1,6%), Skoda Octavia (1,4%) и Kia Sportage (1,3%).

Самыми дешёвыми машинами, на покупку которых россияне хотели взять кредит, оказались Lada 2114 за 369 000 рублей, Hyundai Accent стоимостью 410 000 рублей и Chery Tiggo за 411 000 рублей.

В числе самых дорогих моделей, которыми интересовались покупатели — Toyota Land Cruiser за 2 947 000 рублей, Geely Monjaro за 2 494 000 рублей и Toyota Land Cruiser Prado стоимостью 2 455 000 рублей.

Эксперты также отметили, что в III квартале количество заявок на оформление займа увеличилось на 8,6% по сравнению со II кварталом. При этом отмечается, что в сентябре 2025 года было подано на 8,5% заявок больше, чем в августе, а относительно июля рост составил 19%.