Внедорожник Tank 300, продажи которого стартовали в России два года назад, получил первое обновление дизайна и функционала. Его узнаваемый облик сохранил актуальность. Новые версии с полным приводом Part-Time и интеллектуальным Torque-on-Demand отличаются визуально. У моделей City дверные ручки, корпуса боковых зеркал и расширители колесных арок окрашены в цвет кузова. Это исполнение также получило новые 18-дюймовые легкосплавные диски.

Интерьер теперь доступен в стильной красно-черной отделке для всех комплектаций. В версиях Premium и City Premium потолок и стойки кузова будут темно-серыми. Для ценителей классики предусмотрена новая цифровая комбинация приборов с круглыми циферблатами спидометра и тахометра.

Уровень шума в салоне снизился благодаря двойному остеклению. Обновленное рулевое колесо с утолщенным ободом и беспроводная зарядка для смартфона стали стандартными.

Силовая установка осталась без изменений - под капотом расположен 4-цилиндровый бензиновый турбомотор мощностью 220 л.с. Коробка передач - 8-ступенчатая гидромеханическая автоматическая, привод - полный. Клиренс составляет 224 мм, динамика - разгон до 100 км/ч за 10,6 с и максимальная скорость 175 км/ч.

Tank 300 остается самой популярной моделью марки в России, на его долю приходится 54% продаж.

Подробная информация о характеристиках и стоимости будет представлена ближе к началу продаж.

