Ждать ли новой волны подорожания на автозаправках к зиме

Осеннее затишье на топливном рынке России может оказаться временным

Осень 2025 года для российского топливного рынка началась с облегченного выдоха после лихорадочного августа и сентябрьского дефицита. Тогда в некоторых регионах — от Сибири до Крыма — водителям отпускали по 20–30 литров в одни руки, а на независимых АЗС топливо попросту заканчивалось. В октябре биржевые графики наконец пошли вниз: по данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, стоимость бензина АИ-92 снизилась на 3,21%, до 71,7 тыс. рублей за тонну. Средняя розничная цена по стране, по данным Росстата, составила 60,1 рубля за литр, на АИ-95 — 64,7 рубля. Это на 2,7% выше, чем в августе, но уже без прежнего рывка.

Причины затишья — сезонные. Спрос на бензин падает вместе с туристическим потоком, а нефтеперерабатывающие заводы завершают плановые ремонты и начинают активнее отгружать топливо. «Сезон закончился. Все, что могли по бирже, отработали. Вряд ли оптовая биржа будет обновлять максимум в этом году уже. Скорее, цены будут двигаться постепенно к снижению», — говорит директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. По его словам, нефтяные компании сейчас стараются не раскачивать рынок: «Была слишком нервная ситуация в последний раз — никто не хочет ее повторения».

Напряженность августа и сентября на рынке помнят хорошо. Тогда рост биржевых цен на бензин превысил 11%, а дизель подорожал до рекордных 73 рублей за литр. В результате дорожало все — от перевозок до сельхозработ. Фермеры пересчитывали себестоимость, транспортники урезали рейсы, а коммунальщики предупреждали о риске повышения тарифов. «Рост цен на дизель автоматически тянет вверх стоимость продовольствия, стройматериалов, бытовых услуг. Цепная реакция, которую сложно остановить», — отмечали аналитики.

Государство вмешалось в ситуацию: продлило запрет на экспорт бензина, обнулило пошлины на импорт, скорректировало правила биржевых торгов и восстановило демпферные выплаты нефтяникам. Однако эффект оказался ограниченным. Как признают эксперты, главная причина в том, что структурные проблемы — от нехватки мощностей до нестабильной логистики — решить быстро невозможно. «Пока не завершатся ремонты на НПЗ и не стабилизируются поставки, о долгосрочном снижении говорить рано», — поясняют специалисты.

На фоне этого прогноза водители, кажется, готовы радоваться даже ценовому «плато» — когда бензин просто не растет. «По бензину, думаю, мы на некоем плато останемся. Он и так сильно подорожал с начала года. Биржевая цена сейчас не растет — значит, нет давления на розницу», — считает эксперт Финансового университета Игорь Юшков. Но у дизеля, по его словам, иная история: «Он может еще подрасти. Во-первых, переходим на зимний дизель. Во-вторых, некоторые компании могут немного поднять цены, чтобы компенсировать потери».

Для рядового автомобилиста это означает, что наступающий ноябрь станет временем относительной передышки. Но уже к зиме рынок снова может качнуться. Переход на зимние сорта топлива всегда повышает затраты производителей, а если при этом спрос не проседает, цены неизбежно реагируют. Прибавим к этому фактор логистики — и становится понятно, почему эксперты осторожно говорят применительно к ценам на бензин о «небольшом росте без всплесков».