Калининградский каршеринг пополнился электромобилями местного производства

В самом западном регионе страны запустили второй этап проекта по организации сервиса аренды автомобилей местного производства. Теперь взять в каршеринг можно калининградский электрокар "Амберавто А5", который сошел с конвейера местного завода-производителя.

Первый этап амбициозного проекта стартовал в июле 2025 года. Тогда в каршеринг заехали городские китайские седаны Baic U5 Plus, которые уже бывали на тест-драйве у "РГ".

Впрочем, тогда авторы проекта признавались, что сервис работает лишь наполовину: в него включили сто автомобилей, выпущенных на заводе "Автотор". К концу текущего года автопарк должен увеличиться минимум в два раза. Местный электромобиль стал первой ласточкой будущего расширения.

Если говорить непосредственно о машине, то "Амберавто А5" является флагманом бренда. Под капотом скрывается электрический мотор мощностью 160 лошадиных сил. Это позволяет автомобилю разгоняться до ста километров в час за десять секунд. Полного заряда хватает на 520 километров пути. Этого достаточно, чтобы пересечь Калининградскую область с запада на восток и обратно. Для полной зарядки батареи потребуется 35 минут.

По словам генерального директора производственного комплекса калининградского завода Руслана Садыкова, электрокар уже зарекомендовал себя на региональных дорогах и является востребованным как со стороны гостей и жителей российского эксклава, так и со стороны бизнеса. Линейку электромобилей планируют расширять в будущем.

Руководитель каршеринга Александр Навагин добавил, что средняя стоимость аренды автомобиля составляет 6-7,5 рубля за минуту поездки. Сервис быстро набрал популярность: все сто автомобилей первого потока забронировали в течение четырех часов с момента начала работы.

Цена на каршеринг электрокаров пока кусается. За сутки такой автомобиль обойдется примерно в пять тысяч рублей. Для сравнения, китайский Baic U5 Plus можно арендовать за три тысячи рублей, отечественную Lada Granta - за 2,5 тысячи рублей, а городской кроссовер Chery Tiggo 4 Pro - за 3,6 тысячи рублей.

Еще одна проблема - ограниченная география. Кататься на арендованных авто можно по всей области, однако оставить их разрешают только в Калининграде. В компании заявили, что будут работать над расширением территории проекта. Сейчас ведутся переговоры с прибрежными муниципалитетами по обустройству удобных парковок.