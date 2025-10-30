Названы десять самых популярных гибридных автомобилей в РФ

Кроссовер Voyah Free стал лидером среди самых популярных подключаемых гибридных автомобилей в России по итогам девяти месяцев 2025 года. По информации агентства "Автостат", за период с января по сентябрь было реализовано 4,2 тысячи экземпляров модели, что на 27% меньше, чем год назад.

© Российская Газета

На втором месте оказался Lixiang L7 с результатом в 3,9 тысячи единиц, что на 52% меньше, чем в прошлом году. Замыкает топ-3 Lixiang L6, продажи которого выросли в 3,3 раза и составили 2,5 тысячи штук.

В десятку лидеров также вошли два новых игрока рынка - Exeed Exlantix ET, занявший пятое место, а также Wey 80, который замкнул рейтинг на десятой позиции. Особенно стоит отметить рост продаж Evolute i-Space, который увеличился почти в 10 раз. В то же время реализация Lixiang L9 упала на 78%.

Наименьшая доля PHEV среди всех проданных машин зафиксирована у BMW X5 - всего 6,6%. У Voyah Free этот показатель превышает 82%, у Aito M5 и Lixiang L7 доля подключаемых гибридов составила почти 50%.

Всего за рассматриваемый период доля проданных новых гибридных легковушек на рынке составила 2,6%, что эквивалентно 23,7 тысячам реализованных экземпляров. Это на 20% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что объем импорта подержанных машин в Россию превысил 320 000 штук за 9 месяцев.