Испытания УАЗ "Патриот" и "Пикап" с новой трансмиссией и ДВС сняли на видео

Ульяновский автомобильный завод продолжает активно работать над улучшением своих машин. В настоящее время УАЗ "Патриот" и УАЗ "Пикап", оснащенные новой 6-ступенчатой трансмиссией и дизельным двигателем объемом 2,0 литра, проходят комплексные испытания в условиях реальной эксплуатации. Об этом сообщает пресс-служба компании в своем Telegram-канале.

Цель тестов - проверить надежность и эффективность машин в различных условиях, от скоростных трасс до бездорожья. Особое внимание уделяется новому силовому агрегату.

По словам пресс-службы марки, автомобили уже преодолели десятки тысяч километров. Отмечается, что первые результаты испытаний подтверждают высокие характеристики обновленных машин.

