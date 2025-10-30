Дальнобойщиков хотят заставить платить на всех дорогах

Водителей грузовиков хотят обязать платить за проезд по всем дорогам РФ. Госкомпания ФКУ «Дороги России» заказало разработку финансово-экономической модели распространения действия системы «Платон», которая собирает плату за проезд с грузовых машин массой более 12 тонн, на региональные, межмуниципальные и местные дороги. Об этом сообщает Gazeta.ru.

© Quto.ru

«Разработка варианта финансово-экономической модели на продление Концессии СВП “Платон” с условием подключения региональной инфраструктуры, создаваемой региональными органами исполнительной власти и организациями, к федеральному ЦОД и ЦУиМ (центр обработки данных, центр управления и мониторинга — прим. ред.)», — говорится в техническом задании госкомпании.

Предполагается, что после того, как грузовики начнут платить за проезд по всем дорогам страны, будет создан единый оператор для федеральных и региональных трасс, либо создана типовая модель взимания платы для отдельных областей.

Ранее стало известно, что в России зафиксирован бум грузового каршеринга среди малого и среднего бизнеса. Во втором квартале 2025 года спрос на услуги аренды грузовых автомобилей вырос на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщают в сервисе каршеринга «Делимобиль».