Санкции против поставщика чипов остановили завод Honda в Мексике

Завод Honda в Мексике остановил свою работу из-за спора Нидерландов и Китая. Производитель был вынужден полностью остановить выпуск машин на своем заводе в Мексике. Причиной стал острый дефицит полупроводников, возникший из-за перебоев с поставками от компании-производителя чипов Nexperia. За прошлый год с мексиканского конвейера сошло более 190 тысяч автомобилей, из которых более 150 тысяч были отправлены покупателям в США.

Проблема связана с международным конфликтом между Нидерландами и Китаем. Nexperia, хотя и базируется в Нидерландах, является собственностью китайского холдинга Wingtech. Компания Honda устанавливает чипы от этого производителя в некоторые узлы своих автомобилей. На данный момент невозможно спрогнозировать, когда мексиканский завод возобновит свою работу.

Сложности с поставками полупроводников уже отразились и на других предприятиях концерна, расположенных в США и Канаде. Для Honda это первый случай, когда нехватка чипов привела к таким серьёзным сбоям в производстве автомобилей. При этом, как уточнили в компании, выпуск мотоциклов в Мексике продолжается в обычном режиме.

Ситуация обострилась в середине октября. Сначала министерство экономики Нидерландов применило в отношении Nexperia специальный «закон о доступности товаров». Этот инструмент используется в чрезвычайных обстоятельствах для защиты стратегически важных активов.

Спустя всего два дня Апелляционный суд Амстердама принял решение отстранить действующего руководителя Nexperia Чжан Сюэчжэна от его обязанностей, назначив вместо него временного директора. Практически все акции холдинга были переданы под управление независимого администратора. В ответ на эти шаги, Китай ввёл экспортные ограничения для Nexperia. Согласно этим мерам, китайскому подразделению компании и её партнёрам-субподрядчикам запрещено вывозить за границу некоторые компоненты.