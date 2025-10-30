Редкий Ford Mustang продается в Новосибирске за 4 миллиона рублей

Классический «Мустанг» оснащен мощным мотором Windsor V8 объемом 4,7 л, однако экземпляр, выставленный на продажу, отличается установленным 5,8-литровым двигателем, выдающим еще больше лошадиных сил. Автомобиль прибыл в Россию в 2008 году и с тех пор хранился в частной коллекции, практически не использовался с 2009 года.

Ford Mustang обладает привлекательным внешним видом: просторный корпус, широкая форма крыльев и удлинённый капот придают автомобилю особый шарм и привлекательность. Модель оснащена необходимыми документами, такими как Паспорт транспортного средства (ПТС) и свидетельство о регистрации (СТС).

Любопытно, что именно автомобили аналогичного дизайна использовались в культовом фильме о Джеймсе Бонде «Бриллианты навсегда».