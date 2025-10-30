В ГД прокомментировали возможное возвращение Toyota на российский рынок

Возвращение автоконцерна Toyota на российский рынок, если оно состоится, не будет простым. Об этом «Ленте.ру» заявил член комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов.

Он отметил, что возможное возвращение концерна означает, что компания демонстрирует свое здравомыслие.

«Но всем желающим вернуться нужно учитывать, что конъюнктура изменилась. Спрос на машины во многих сегментах удовлетворен», — сказал Алтухов.

До этого портал Autonews сообщил, что компания Toyota провела непубличную встречу с крупными российскими дилерами. Представители бренда подтвердили, что проводят рабочие встречи и конференции с российскими партнерами. При этом в пресс-службе ООО «Тойота Мотор» подчеркнули, что на данный момент у компании нет планов по импорту новых автомобилей в Россию.

В свою очередь директор «Автостата» Сергей Целиков сообщил, что в России продолжает расти импорт автомобилей из Китая. По его данным, в сентябре из Китая в Россию ввезли 9,9 тысячи легковых автомобилей с пробегом.

