Volkswagen остается лучшим в Европе

Названы лидеры продаж в Европе. В минувшем сентябре жители европейских стран приобрели 1 236 876 новых легковых автомобилей, что на 10,7% превышает результат годичной давности. Из данных Европейской ассоциации автопроизводителей следует, что авторынок Европы увеличивает объёмы уже третий месяц подряд.

Сентябрьский всплеск позволил улучшить суммарные показатели за три квартала года. Если с января по август прирост рынка был скромным и составлял лишь 0,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, то по итогам девяти месяцев этот показатель достиг уже 1,5%. Суммарное количество реализованных за девять месяцев машин составило 9 928 527 единиц.

Среди автопроизводителей лидерство по продажам в Европе в сентябре удержал концерн Volkswagen, клиенты которого выбрали 126 507 новых автомобилей, что на 9,6% больше, чем в сентябре 2024 года. На второй строчке расположилась Toyota с 79 014 проданными экземплярами и ростом в 4%. Третья позиция у марки Skoda, объём сбыта которой достиг 77 611 машин, увеличившись на 10,9%.

В «пятёрку» самых продаваемых брендов также попали BMW (68 483 единицы; рост на 4,9%) и Mercedes-Benz (67 942; рост на 0,5%).