Mini Paul Smith Edition представили на Japan Mobility Show

Спустя всего несколько часов после официального дебюта, эксклюзивный MINI Paul Smith Edition впервые предстал перед публикой на выставке Japan Mobility Show.

© rubmw.ru

Все версии объединяют узнаваемые акценты — вставки кузова в оттенке Nottingham Green, 18” диски Night Flash Spoke, а также фирменные логотипы MINI, окрашенные в тёмно-синий цвет. Подпись Пола Смита элегантно интегрирована в горизонтальную планку между задними фонарями, а его фирменный рисунок “Signature Stripe” украшает крышу со стороны водителя. Впрочем, для тех, кто предпочитает сдержанный стиль, доступна альтернатива — чёрная крыша с тёмными полосами, сочетаемая исключительно с панорамным люком.

Но настоящая изюминка — цветовая палитра. В отличие от стандартных моделей F65, F66 и F67, версия Paul Smith Edition предлагается в двух уникальных тонах — Inspired White и Statement Grey. Для любителей классики доступен и Midnight Black, как показано на кабриолете. Однако большинство покупателей, вероятно, выберут именно эксклюзивные оттенки. Они отдают дань классическим Mini времён до эры BMW: белый Inspired White навеян тоном Classic Mini Beige, а серо-голубой Statement Grey — легендарным 1959 Mini Austin Seven.

На стенде в Токио MINI продемонстрировала варианты с левым и правым рулём. В салоне — оригинальные вязаные текстуры на дверях и передней панели, спортивные сиденья из искусственной кожи Nightshade Blue с текстильными вставками. Особое внимание привлекает нижняя спица руля, обтянутая цветной тканью с повторяющимся полосатым мотивом — своеобразный фирменный штрих дизайнера.

Дополняют образ вставки Dark Steel на твитерах и подстаканниках, а также алюминиевые пороги с выгравированной фразой «Everyday is a new beginning!» — «Каждый день — новое начало!». Даже коврики украшены ручным рисунком с стилизованным кроликом, а на круглом дисплее доступны три эксклюзивные темы оформления Paul Smith для режима Personal Mode.

Специальная серия MINI Paul Smith Edition уже доступна для заказа в Великобритании — как с бензиновыми, так и с электрическими силовыми установками. Однако версия John Cooper Works в этой линейке не предусмотрена. Что ж, всё и правда сразу получить невозможно...