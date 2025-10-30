Mini Paul Smith Edition представили на Japan Mobility Show

MINI Paul Smith Edition: британский шарм на Japan Mobility Show
Спустя всего несколько часов после официального дебюта, эксклюзивный MINI Paul Smith Edition впервые предстал перед публикой на выставке Japan Mobility Show.
Все версии объединяют узнаваемые акценты — вставки кузова в оттенке Nottingham Green, 18” диски Night Flash Spoke, а также фирменные логотипы MINI, окрашенные в тёмно-синий цвет. Подпись Пола Смита элегантно интегрирована в горизонтальную планку между задними фонарями, а его фирменный рисунок “Signature Stripe” украшает крышу со стороны водителя. Впрочем, для тех, кто предпочитает сдержанный стиль, доступна альтернатива — чёрная крыша с тёмными полосами, сочетаемая исключительно с панорамным люком.
Но настоящая изюминка — цветовая палитра. В отличие от стандартных моделей F65, F66 и F67, версия Paul Smith Edition предлагается в двух уникальных тонах — Inspired White и Statement Grey. Для любителей классики доступен и Midnight Black, как показано на кабриолете. Однако большинство покупателей, вероятно, выберут именно эксклюзивные оттенки. Они отдают дань классическим Mini времён до эры BMW: белый Inspired White навеян тоном Classic Mini Beige, а серо-голубой Statement Grey — легендарным 1959 Mini Austin Seven.
На стенде в Токио MINI продемонстрировала варианты с левым и правым рулём. В салоне — оригинальные вязаные текстуры на дверях и передней панели, спортивные сиденья из искусственной кожи Nightshade Blue с текстильными вставками. Особое внимание привлекает нижняя спица руля, обтянутая цветной тканью с повторяющимся полосатым мотивом — своеобразный фирменный штрих дизайнера.
Дополняют образ вставки Dark Steel на твитерах и подстаканниках, а также алюминиевые пороги с выгравированной фразой «Everyday is a new beginning!» — «Каждый день — новое начало!». Даже коврики украшены ручным рисунком с стилизованным кроликом, а на круглом дисплее доступны три эксклюзивные темы оформления Paul Smith для режима Personal Mode.
Специальная серия MINI Paul Smith Edition уже доступна для заказа в Великобритании — как с бензиновыми, так и с электрическими силовыми установками. Однако версия John Cooper Works в этой линейке не предусмотрена. Что ж, всё и правда сразу получить невозможно...