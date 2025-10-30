Продано более 85% всех выпущенных автомобилей Xcite

Глава "Автостата" Сергей Целиков рассказал о том, что реализовано уже более 85% выпущенных автомобилей Xcite.

По состоянию на конец октября на учет встало уже 16,3 тысячи автомобилей Xcite. В том числе 14,3 тысячи X-Cross 7 и чуть более 2 тысяч X-Cross 8, отмечает Целиков.

Автомобили Xcite собирали на заводе в Санкт-Петербурге с апреля 2024 по май 2025 года. За это время было собрано 19,7 тысячи экземпляров. В том числе 15,2 тысячи X-Cross 7 и чуть меньше 4,5 тысячи X-Cross 8.

"Осталось продать чуть более 3 тысяч штук. Причем X-Cross 8 в дилерских стоках осталось примерно в два раза больше, чем X-Cross 7. Скорее всего, к концу 2025 года в салонах дилеров Lada автомобилей Xcite уже "не сыщешь днем с огнем", - добавляет эксперт в своем Telegram-канале.

Ранее "РГ" сообщала, что производство Xcite в Санкт-Петербурге действительно прекращено, но проект не закрыт.