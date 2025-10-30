В Бурятии жители начали сообщать в полицию о пьяных водителях

В Бурятии жители начали сообщать в полицию о водителях, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. За подтвержденные случаи полагается денежное вознаграждение.

Два случая с нарушителями уже зафиксировали бурятские полицейские. Оба гражданина, проявившие бдительность, получат теперь по 5 тысяч рублей.

Как сообщили в министерстве по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятии, с 20 октября 2025 года жители имеют право на материальное поощрение за сведения о нетрезвых водителях. Для этого достаточно передать информацию в полицию: время, место, марка и номер авто. В течение трех часов уточнить, задержали ли нарушителя, потом подать заявление о выплате в минтранс региона.