В 2025 в Москве эвакуировали 1,6 тысячи машин без госномеров

В Москве эвакуировано 1,6 тысячи машин без госномеров в 2025. Несмотря на то, что в столице действуют жёстие санкции в отношении автомобилистов, которые оставляют свой транспорт на городских парковках без регистрационных знаков, с начала 2025 года нашлось 1,6 тысячи нарушителей. Их машины были эвакуированы на штрафстоянку. Об этом говорится в сообщении московского Дептранса, обратил внимание Quto.ru.

© Quto.ru

Уточняется, что такие автомобили «могут представлять угрозу», быть в угоне или использоваться в преступных целях. Поэтому, согласно решению антитеррористической комиссии их перемещают на спецстоянки.

Чаще всего госномера со своих машин снимали водители BMW — таких нарушителей в мегаполисе нашлось 179. Кроме того, на штрафстоянки чаще других отправляли Mercedes-Benz (118 шт.), Geely (107 шт.), Lada (77 шт.) и Toyota (66 ш.).