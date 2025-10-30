От россиян стали массово требовать доплатить утильсбор

Представители Федеральной таможенной службы (ФТС) с октября стали массово требовать от россиян доплатить утилизационный сбор за ввоз автомобилей марок Hyundai, Kia и Skoda, произведенных в Казахстане. Об этом сообщает Baza в Telegram.

С весны 2024 года из Казахстана в Россию завезли в общей сложности свыше 30 тысяч подобных автомобилей. За их ввоз владельцы должны были уплатить лишь «коммерческий» утильсбор, размер которого составляет от 667 тысяч до 1,9 миллиона рублей в зависимости от технических характеристик машины.

Однако с октября 2025 года ФТС стала требовать от владельцев внушительной доплаты — от 750 тысяч до 3,5 миллиона рублей. Свое решение ведомство объяснило тем, что у произведенных в Казахстане автомобилей есть импортная декларация. В случае отказа от доплаты представители ФТС пригрозили отзывом электронного паспорта транспортного средства (ЭПТС). Ситуация усугубляется тем, что региональные отделения Центральной акцизной таможни уже стали начислять доплаты владельцам завезенных из Казахстана машин, резюмировал один из владельцев.

Россияне сталкиваются с подобной проблемой не первый год. В 2024-м россияне стали массово пытаться избавиться от ввезенных по параллельному импорту из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) автомобилей. Это произошло после того, как ФТС потребовала доплатить за них утилизационный сбор. В итоге некоторые «счастливые» обладатели машин, которые нельзя поставить на учет в Госавтоинспекции (а следовательно, и использовать по назначению) без внесения в госказну внушительного платежа, попытались избавиться от такого актива — перепродать или вернуть привезенные в Россию машины в государства ЕАЭС, на что ушло немало денег и времени.