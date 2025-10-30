На форуме "Российский промышленник" представили новую модель "Москвич-8"

Автозавод "Москвич" представил новую модель "Москвич-8", старт продаж которой состоялся в июле 2025 года, на форуме "Российский промышленник 2025", передает корреспондент ТАСС.

Модель представляет собой полноценный семиместный кроссовер. Машина комплектуется турбированным двигателем мощностью 174 л. с. и семиступенчатой роботизированной коробкой передач.

Цена начинается от 2,98 млн рублей.

Это четвертая модель в линейке "Москвича". В настоящее время также производятся и продаются кроссовер "Москвич-3" и его электрическая версия "Москвич-3е", а также бензиновый кроссовер "Москвич-6". Кроме того, в апреле производитель сообщал о выпуске несколько сотен кроссоверов "Москвич-5", проходящих тесты в реальных условиях. Решение о запуске в серию этой модели будет принято по итогам тестов, отмечал автозавод.