В Краснодаре выставлен на продажу культовый автомобиль DeLorean DMC-12, прославившийся благодаря фильму «Назад в будущее».Стоимость редкого купе составляет около 9,4 млн рублей, однако осмотреть машину лично пока невозможно.

По данным портала 110km, спорткар был выпущен в октябре 1981 года и относится к числу ранних экземпляров модели. Изначально автомобиль зарегистрировали в Калифорнии, затем с 1991 года он находился в Нидерландах, а с 2004 года принадлежал одному владельцу, тщательно ухаживавшему за ним. Пробег составляет всего 18 тысяч километров. Кузов сохранил оригинальную чёрную полосу DMC, а интерьер и техническая часть полностью соответствуют заводским параметрам.

Модель DeLorean DMC-12 была создана инженером Джоном Делорианом при участии Джорджетто Джуджаро и Колина Чепмена. Автомобиль получил кузов из нержавеющей стали, двери типа «крыло чайки» и двигатель V6 Renault-Peugeot-Volvo. Производство осуществлялось в Северной Ирландии всего два года, и за это время выпущено около 9 тысяч экземпляров. Сегодня DeLorean считается настоящей коллекционной редкостью.

Выставленный на продажу экземпляр принадлежит нидерландской компании Carrosso и оценивается в 75 тысяч евро (примерно 6,9 млн рублей). Российская цена включает доставку, растаможку и комиссию. Автомобиль доступен только по предварительному заказу.