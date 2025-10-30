Сразу два бренда из КНР вошли в топ-5 марок по надежности в РФ

Аналитики лаборатории тормозных систем Brannor совместно со специалистами групп компаний "Автодом" и "АвтоСпецЦентр" подготовили исследование, в котором оценили надежность автомобилей, сданных в трейд-ин с 2015 года. В топ-5 автобрендов с наименьшим числом выявленных недостатков вошли сразу две китайские марки.

Согласно данным, опубликованным "Известиями", свежие автомобили из Поднебесной чаще всего сдаются в автосалоны с проблемами в работе мультимедиа и подвески.

Что касается брендов из КНР, наилучший результат показал Jaecoo, набрав 221 балл и заняв третье место в общем зачете. Exeed оказался на пятом месте с 235 баллами, а Omoda - седьмая с 271 баллом.

Среди немецких автомобилей лидером стала Audi с 173 баллами. Наиболее распространенными неисправностями у моделей до 2018 года были проблемы с механизмом цепи ГРМ (25%), течи масла турбины (20%) и ускоренный износ тормозных дисков (20%).

Porsche занял второе место с 211 баллами. Основные проблемы включали течи масла (особенно у Cayman/Boxster старше 8-10 лет) и повышенный износ тормозных механизмов (20%). BMW и Mercedes-Benz показали менее впечатляющие результаты, набрав 297 и 277 баллов соответственно. У баварской марки часто встречались течи антифриза (25%) и сбои в системе iDrive (25%), а у Mercedes - неисправности рулевой рейки (25%) и износ передних шаровых опор (22%).

Эксперт Brannor Антон Метеличенко отметил, что немецкие автомобили часто оснащаются высокоабразивными тормозными колодками, которые обеспечивают лучшее торможение, но быстрее изнашивают диски.

Среди японских брендов Mazda заняла четвертое место с 223 баллами. Подержанные автомобили имели проблемы с ходовой частью: посторонние шумы в задней подвеске (20%), износ шаровых опор (21%) и передних стоек стабилизатора (19%).

Nissan получил оценку 238 баллов, но столкнулся с более критичными неисправностями, такими как рывки и вибрации вариатора (24%), проблемы с фазовращателями и тормозной системой (24%).

Среди корейских моделей Kia заняла девятое место, а Hyundai и вовсе не попала в топ-10, поскольку машины бренда часто страдали от неисправностей фазорегуляторов (25%), износа шаровых опор (25%), запотевания масла под клапанной крышкой (20%) и проблем с АКПП (20%). Kia повторила эти проблемы с чуть меньшими показателями и добавила частые неисправности датчиков ABS (20%).

