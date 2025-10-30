В Госдуму внесен законопроект о "красивых" номерах для автомобилей

Деньги за так называемые "красивые" номера должны идти в бюджет. Такой законопроект внесли в Госдуму депутаты фракции "Новые люди", заявил журналистам лидер фракции Алексей Нечаев.

Сегодня красивые автомобильные номера часто приобретаются через "теневые" каналы, и стоимость таких номеров достигает нескольких миллионов рублей, указали авторы. При этом все средства уходят мимо государственного бюджета.

Законопроект предлагает создать прозрачный механизм официального резервирования регистрационных номеров через портал "Госуслуги". Размер платы за резервирование будет установлен уполномоченным регистрирующим органом, и уплаченные средства будут поступать в федеральный бюджет.

Алексей Нечаев отметил, что такие поступления могут быть использованы для повышения зарплат сотрудникам МВД и улучшения материально-технического оснащения ведомства. По предварительным расчетам, после принятия закона бюджет может пополняться на 25 миллиардов рублей ежегодно.

Авторы законопроекта указывают, что сегодня автовладельцы не могут выбрать конкретный регистрационный знак при регистрации автомобиля, номер присваивается автоматически. Это обстоятельство привело к возникновению теневого рынка красивых номеров, где посредники продают такие знаки за большие деньги, а государство не получает от этих сделок никаких доходов. Принятие законопроекта, считают депутаты, позволит вывести рынок красивых номеров из тени, сделав процедуру их получения прозрачной и доступной для всех автовладельцев.